Тюменская гимнастка собрала полный комплект наград на международных соревнованиях

| Фото: Федерация художественной гимнастики | Фото: Федерация художественной гимнастики

Воспитанница тюменского спорта Ева Кононова собрала полный комплект наград на международных соревнованиях "Кубок "Небесная грация" и Beijing Top Open – 2025. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

"Продемонстрировав высочайшее мастерство, Ева завоевала для нашей страны сразу три медали – золото в упражнении с булавами, серебро - в упражнении с обручем, бронзу в абсолютном первенстве (многоборье)", - уточняется в сообщении.

В департаменте отметили, что юная гимнастка совершенствует свое мастерство в академии художественной гимнастики "Небесная грация" под руководством Алины Кабаевой. А фундамент будущих побед был заложен в Тюмени, где Ева Кононова тренировалась с 3,5 до 14 лет у своих первых наставников – Ирины Сергеевны и Любови Петровны Арефьевых.