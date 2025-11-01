  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер южный

Тюменские врачи спасли недоношенного новорожденного ребенка

Общество, 20:47 17 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Недоношенного новорожденного ребенка спасли тюменские врачи. Малыш родился на 29-й неделе беременности весом всего 960 граммов и ростом 42 см, сообщает информационный центр правительства региона.

Медики ОРИТН выхаживали ребенка в течение трех месяцев. Благодаря их профессионализму мальчик по имени Лорс готовится к выписке.

Лечащим врачом в отделении патологии новорожденных у мальчика была Наталья Матыцина, врач-неонатолог с многолетним стажем.

"Мы становимся настоящей семьей с нашими маленькими пациентами и их мамами, которые порой находятся у нас в отделении от недели до нескольких месяцев. Огромное счастье наблюдать как совсем беспомощные малыши набирают вес, силы, учатся дышать самостоятельно, а все жизненные параметры стабилизируются. Надеемся, что Лорс отметит свои три месяца уже дома", – поделилась она.

В ОРИТН недоношенные дети обычно проводят в среднем семь-девять дней, далее переводятся на следующий этап выхаживания – отделение патологии новорожденных.

В регионе 86% недоношенных родов направляются в Перинатальный центр. Его основная задача — оказание помощи новорожденным детям (0-28 дней) в критическом состоянии, находящихся в медицинских учреждениях 1-2 уровня Тюменской области и Тюмени.

Отметим, 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , дети , новорожденные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:03 17.11.2025Светящихся белых медведей провезут по улицам двух городов Тюменской области
20:47 17.11.2025Тюменские врачи спасли недоношенного новорожденного ребенка
20:14 17.11.2025Школьники из Тюменского муниципального округа придумали игру по обсерватории
19:02 17.11.2025Участок улицы Пышминской в Тюмени закроют для транспорта на 20 дней 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора