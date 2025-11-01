Тюменские врачи спасли недоношенного новорожденного ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Недоношенного новорожденного ребенка спасли тюменские врачи. Малыш родился на 29-й неделе беременности весом всего 960 граммов и ростом 42 см, сообщает информационный центр правительства региона.

Медики ОРИТН выхаживали ребенка в течение трех месяцев. Благодаря их профессионализму мальчик по имени Лорс готовится к выписке.

Лечащим врачом в отделении патологии новорожденных у мальчика была Наталья Матыцина, врач-неонатолог с многолетним стажем.

"Мы становимся настоящей семьей с нашими маленькими пациентами и их мамами, которые порой находятся у нас в отделении от недели до нескольких месяцев. Огромное счастье наблюдать как совсем беспомощные малыши набирают вес, силы, учатся дышать самостоятельно, а все жизненные параметры стабилизируются. Надеемся, что Лорс отметит свои три месяца уже дома", – поделилась она.

В ОРИТН недоношенные дети обычно проводят в среднем семь-девять дней, далее переводятся на следующий этап выхаживания – отделение патологии новорожденных.

В регионе 86% недоношенных родов направляются в Перинатальный центр. Его основная задача — оказание помощи новорожденным детям (0-28 дней) в критическом состоянии, находящихся в медицинских учреждениях 1-2 уровня Тюменской области и Тюмени.

Отметим, 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей.