Тюменский студент рассказал о выработке жидких углеводородов на всероссийской конференции

Магистрант Передовой инженерной школы ТюмГУ Антон Пуйко занял первое место на Всероссийской научно-практической конференции "Молодой взгляд на проблемы ТЭК". Его доклад признан лучшим в секции "Моделирование и автоматизация в нефтегазовой отрасли", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Тема моего исследования направлена на решение конкретной производственной задачи — повышение выработки жидких углеводородов. Применение адиабатического охлаждения в аппаратах воздушного охлаждения — это энергоэффективный и экономически выгодный подход, который может найти широкое применение в отрасли. Участие в такой серьезной конференции и победа в ней — это подтверждение практической ценности моей работы", - считает Антон Пуйко.

Мероприятие объединило 67 молодых ученых и специалистов из ведущих вузов и компаний нефтегазового сектора России (Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Пермь и др.). Цель конференции — повысить эффективность научно-исследовательской деятельности молодежи и выделить самые перспективные проекты для топливно-энергетического комплекса. Эксперты оценивали работы по ряду критериев: актуальность, новизна, практическая значимость и степень проработки.