  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер южный

Тюменский студент рассказал о выработке жидких углеводородов на всероссийской конференции

Общество, 15:15 18 ноября 2025

ТюмГУ

Магистрант Передовой инженерной школы ТюмГУ Антон Пуйко занял первое место на Всероссийской научно-практической конференции "Молодой взгляд на проблемы ТЭК". Его доклад признан лучшим в секции "Моделирование и автоматизация в нефтегазовой отрасли", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Тема моего исследования направлена на решение конкретной производственной задачи — повышение выработки жидких углеводородов. Применение адиабатического охлаждения в аппаратах воздушного охлаждения — это энергоэффективный и экономически выгодный подход, который может найти широкое применение в отрасли. Участие в такой серьезной конференции и победа в ней — это подтверждение практической ценности моей работы", - считает Антон Пуйко.

Мероприятие объединило 67 молодых ученых и специалистов из ведущих вузов и компаний нефтегазового сектора России (Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Пермь и др.). Цель конференции — повысить эффективность научно-исследовательской деятельности молодежи и выделить самые перспективные проекты для топливно-энергетического комплекса. Эксперты оценивали работы по ряду критериев: актуальность, новизна, практическая значимость и степень проработки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 18.11.2025Тюменские ученые выпустили исследовательский труд про промышленного рачка артемию
16:10 18.11.2025"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками
15:59 18.11.2025Иппотерапия, физкультура и музыка Моцарта помогут в абилитации тюменских детей с ОВЗ
15:37 18.11.2025Мемориальную доску ректору Михаилу Мальцеву установили на строительном институте в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора