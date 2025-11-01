Мемориальную доску ректору Михаилу Мальцеву установили на строительном институте в Тюмени

Мемориальную доску первому ректору Тюменского инженерно-строительного института Михаилу Мальцеву установили на строительном институте. Инициаторами установления памятного знака стали студенты вуза – выпускники 1976 года, сообщает пресс-служба ТИУ.

17 ноября исполнилось 95 лет со дня рождения Михаила Мальцева.

"Мы все знаем, что бурное развитие Тюменской области требовало подготовки квалифицированных инженеров-строителей, поэтому создание такого института было очень своевременным. Когда после окончания ТюмИСИ я пришел на строительство автодороги Тюмень – Тобольск, то был единственным специалистом с высшим образованием. Нас очень ждали на всех объектах, и мы достойно работали на протяжении 50 лет. С благодарностью вспоминаю Михаила Васильевича, он был отличным ректором и достойным человеком", – отметил заслуженный строитель России Александр Лейс.

В фойе корпуса на ул. Луначарского, 2 открыли выставку "Быть первым". Она знакомит с архивными кадрами и интересными фактами биографии первого ректора ТюмИСИ Михаила Мальцева. Будучи выпускником гидростроительного факультета Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина, всю свою жизнь он связал с высшей школой, начав с должности ассистента кафедры в Томском инженерно-строительном институте. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, работал на руководящих должностях в Министерстве высшего и среднего специального образования РСФСР. В 1969 году переехал в Тюмень и взялся за организацию инженерно-строительного института, которым руководил 23 года до конца своей жизни.