  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер южный

Мемориальную доску ректору Михаилу Мальцеву установили на строительном институте в Тюмени

Общество, 15:37 18 ноября 2025

ТИУ

Мемориальную доску первому ректору Тюменского инженерно-строительного института Михаилу Мальцеву установили на строительном институте. Инициаторами установления памятного знака стали студенты вуза – выпускники 1976 года, сообщает пресс-служба ТИУ.

17 ноября исполнилось 95 лет со дня рождения Михаила Мальцева.

"Мы все знаем, что бурное развитие Тюменской области требовало подготовки квалифицированных инженеров-строителей, поэтому создание такого института было очень своевременным. Когда после окончания ТюмИСИ я пришел на строительство автодороги Тюмень – Тобольск, то был единственным специалистом с высшим образованием. Нас очень ждали на всех объектах, и мы достойно работали на протяжении 50 лет. С благодарностью вспоминаю Михаила Васильевича, он был отличным ректором и достойным человеком", – отметил заслуженный строитель России Александр Лейс.

ТИУ

В фойе корпуса на ул. Луначарского, 2 открыли выставку "Быть первым". Она знакомит с архивными кадрами и интересными фактами биографии первого ректора ТюмИСИ Михаила Мальцева. Будучи выпускником гидростроительного факультета Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина, всю свою жизнь он связал с высшей школой, начав с должности ассистента кафедры в Томском инженерно-строительном институте. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, работал на руководящих должностях в Министерстве высшего и среднего специального образования РСФСР. В 1969 году переехал в Тюмень и взялся за организацию инженерно-строительного института, которым руководил 23 года до конца своей жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 18.11.2025Тюменские ученые выпустили исследовательский труд про промышленного рачка артемию
16:10 18.11.2025"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками
15:59 18.11.2025Иппотерапия, физкультура и музыка Моцарта помогут в абилитации тюменских детей с ОВЗ
15:37 18.11.2025Мемориальную доску ректору Михаилу Мальцеву установили на строительном институте в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора