В Тюменской области приостановили регистрацию кормовой добавки из Китая
Регистрацию кормовой добавки для животных приостановили в Тюменской области. Ограничение коснулось 60 % хлорида холина, произведенного в Китае, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Регистрационный номер препарата РФ-КД-00116 от 25.04.2022 с бессрочным сроком действия государственной регистрации, разработчик,производитель "TIELING BRIGHT BIOCHEM CO., LTD.".
Кроме того, запрещены перемещение и оборот данной кормовой добавки.
