В Тюменской области приостановили регистрацию кормовой добавки из Китая

18 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрацию кормовой добавки для животных приостановили в Тюменской области. Ограничение коснулось 60 % хлорида холина, произведенного в Китае, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Регистрационный номер препарата РФ-КД-00116 от 25.04.2022 с бессрочным сроком действия государственной регистрации, разработчик,производитель "TIELING BRIGHT BIOCHEM CO., LTD.".

Кроме того, запрещены перемещение и оборот данной кормовой добавки.

При получении любой информации об обращении контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств необходимо незамедлительно проинформировать управление по телефону (3452) 43-97-82 или e-mail: vtngit72@fsvps.gov.ru.

