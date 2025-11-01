В Тюмени шесть подростков получили награды за спасение человеческих жизней

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестерых юных тюменцев, которые бескорыстно пришли на помощь людям, наградили памятными медалями Совета Федерации РФ "За проявленное мужество". Церемония прошла в Тюменской областной думе 18 ноября.

"Благодарю вас, ребята, и эти же слова благодарности адресую вашим родителям, родным, учителям и наставникам, которые помогают вам отличать настоящие жизненные ценности. Сегодняшние награды не только признание ваших подвигов, но и стимул для свершения добрых дел в будущем", - заметил сенатор Российской Федерации, представитель от Тюменской областной думы седьмого созыва Дмитрий Горицкий.

Среди представленных к награде — школьник из п. Комсомольский Заводоуковского округа Илья Стулов, который вывел бабушку из горящего дома, тоболяк Егор Федькушев спас тонущую женщину, тюменцы Владислав Пелевин защитил подростка от нападения агрессивной собаки, а Айдар Сайдашев, Александр Сокрута и Гордей Скворец спасли детей из пожара.

Эти молодые ребята нашли в себе смелость и силы для спасения людей, попавших в трудную ситуацию, отметил заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев. Он подчеркнул, что не каждый взрослый будет рисковать своей жизнью ради чужой. "Пожар – это страшно, но, несмотря на задымление, дети проникли в помещение и спасли людей. Я очень благодарен вашим родителям, что воспитали таких сыновей", – заявил депутат.

Герой России, лётчик гражданской авиации Владимир Шарпатов добавил, когда ребенок спасает взрослого человека – это многого стоит: "Уверен, во взрослой жизни они будут примером для подрастающего поколения". В свою очередь Герой России, заместитель начальника ТВВИКУ, полковник Рустам Сайфуллин пожелал ребятам никогда не сдаваться и идти вперед.

Старшеклассники Айдар, Гордей и Александр 15 апреля этого года возвращались из школы, когда увидели пожар на втором этаже многоквартирного дома. Они не просто позвонили пожарным, но и решили зайти в квартиру для оказания необходимой помощи. На этаже ребята увидели женщину – хозяйку квартиры, которая в панике выбежала на лестничную клетку и пыталась позвать на помощь, как оказалось, она была немая. В квартире осталось трое маленьких детей. В результате слаженных и быстрых действий подростков две девочки и мальчик были спасены.

"Когда увидели пожар, стали задавать вопросы – куда идти, что делать? Потом вызвали спецслужбы и поняли, что надо своими силами тоже помочь. Мы забежали в подъезд и выяснили у матери, что в доме остались дети. Тут уже в любом случае надо было зайти и спасать их, по-другому быть и не могло", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" первокурсник Тюменского медицинского колледжа Гордей.

Мероприятие состоялось в рамках патриотического проекта "Дети — герои". Он направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности, популяризации деятельности детских общественных организаций и движений. В 2025 году соорганизатором выступил Следственный комитет Российской Федерации.

Виктория Макарова