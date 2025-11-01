  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер южный

В Тюмени шесть подростков получили награды за спасение человеческих жизней

Общество, 17:16 18 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестерых юных тюменцев, которые бескорыстно пришли на помощь людям, наградили памятными медалями Совета Федерации РФ "За проявленное мужество". Церемония прошла в Тюменской областной думе 18 ноября.

"Благодарю вас, ребята, и эти же слова благодарности адресую вашим родителям, родным, учителям и наставникам, которые помогают вам отличать настоящие жизненные ценности. Сегодняшние награды не только признание ваших подвигов, но и стимул для свершения добрых дел в будущем", - заметил сенатор Российской Федерации, представитель от Тюменской областной думы седьмого созыва Дмитрий Горицкий.

﻿

Среди представленных к награде — школьник из п. Комсомольский Заводоуковского округа Илья Стулов, который вывел бабушку из горящего дома, тоболяк Егор Федькушев спас тонущую женщину, тюменцы Владислав Пелевин защитил подростка от нападения агрессивной собаки, а Айдар Сайдашев, Александр Сокрута и Гордей Скворец спасли детей из пожара.

Эти молодые ребята нашли в себе смелость и силы для спасения людей, попавших в трудную ситуацию, отметил заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев. Он подчеркнул, что не каждый взрослый будет рисковать своей жизнью ради чужой. "Пожар – это страшно, но, несмотря на задымление, дети проникли в помещение и спасли людей. Я очень благодарен вашим родителям, что воспитали таких сыновей", – заявил депутат.

﻿

Герой России, лётчик гражданской авиации Владимир Шарпатов добавил, когда ребенок спасает взрослого человека – это многого стоит: "Уверен, во взрослой жизни они будут примером для подрастающего поколения". В свою очередь Герой России, заместитель начальника ТВВИКУ, полковник Рустам Сайфуллин пожелал ребятам никогда не сдаваться и идти вперед.

﻿

Старшеклассники Айдар, Гордей и Александр 15 апреля этого года возвращались из школы, когда увидели пожар на втором этаже многоквартирного дома. Они не просто позвонили пожарным, но и решили зайти в квартиру для оказания необходимой помощи. На этаже ребята увидели женщину – хозяйку квартиры, которая в панике выбежала на лестничную клетку и пыталась позвать на помощь, как оказалось, она была немая. В квартире осталось трое маленьких детей. В результате слаженных и быстрых действий подростков две девочки и мальчик были спасены.

"Когда увидели пожар, стали задавать вопросы – куда идти, что делать? Потом вызвали спецслужбы и поняли, что надо своими силами тоже помочь. Мы забежали в подъезд и выяснили у матери, что в доме остались дети. Тут уже в любом случае надо было зайти и спасать их, по-другому быть и не могло", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" первокурсник Тюменского медицинского колледжа Гордей.

﻿

Мероприятие состоялось в рамках патриотического проекта "Дети — герои". Он направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности, популяризации деятельности детских общественных организаций и движений. В 2025 году соорганизатором выступил Следственный комитет Российской Федерации.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# облдума , памятные медали , Совет Федерации , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:55 18.11.2025Команда ТИУ вошла в тройку лучших в стране по информационному моделированию зданий
20:34 18.11.2025Тюменская студентка стала призером фестиваля профсоюзов
19:55 18.11.202537 юных краеведов примут участие в конференции "Мы живем в Сибири"
19:00 18.11.2025Библиотекарем года стала тюменка Анна Вукович

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора