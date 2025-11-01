  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер южный

"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками

Общество, 16:10 18 ноября 2025

пресс-служба Билайна | Фото: пресс-служба Билайна

Билайн тестирует продукт под названием "Кибербабушка" — это ИИ-модель, которая общается с мошенниками под видом пожилой клиентки, отвлекая их внимание и расходуя их ресурсы. Уже в первом квартале 2026 года к "Кибербабушке" присоединится целая киберсемья.

Вот как работает "Кибербабушка": ИИ-алгоритм анализирует обращение мошенника, далее большая языковая модель (LLM, Large Language Model) с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь. Всё происходит в доли секунды, мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит пожилая женщина. В результате он тратит время и ресурсы, общаясь с ИИ вместо реального человека, который мог бы пострадать от его активности.

Новая разработка — очередной шаг в усложнении системы защиты клиентов Билайна. Антифрод-платформа оператора уже давно отфильтровывает подозрительные звонки и перенаправляет их на Виртуального помощника — так, что звонящий слышит голосового бота и может некоторое время пообщаться с ним. При этом спам-робот вступает в разговор и ведет его некоторое время, а человек быстро понимает, что говорит с ботом, кладет трубку и пробует дозвониться еще раз. После запуска "Кибербабушки" нежелательный звонок, если он поступает в адрес клиентки серебряного возраста, будет перенаправляться на ИИ-модель, имитирующую живое общение.

Уже в первом квартале 2026 года к "Кибербабушке" присоединятся остальные члены киберсемьи для общения от лица клиентов обоих полов и всех возрастов.

Развитием продукта в Билайне занимается Центр компетенций по AI, используя open source решения и собственные разработки. В планах — заменить сторонние технологические компоненты на свои и масштабировать модель внутри сети Билайна, чтобы она могла одновременно общаться с любым количеством мошенников. Решение будет работать для всех пользователей сервиса "Моя безопасность" в рамках бесплатного базового тарифа.

Петр Алферов, директор по антифроду Билайна:

"С января по октябрь 2025 года антифрод-платформа Билайна заблокировала около 646 млн потенциально вредоносных вызовов. Больше трети из них, 233 млн, были адресованы пожилым людям. “Кибербабушка” — это важный шаг в усилении защиты наших наиболее уязвимых клиентов. Пока мы тестируем продукт с одним голосом на небольших объемах, анализируем реакцию мошенников, проводим дообучение модели. Уже в январе персонажей и голосов станет больше, а ко второму кварталу 2026 года решение масштабируется на всю сеть".

Реклама

erid: 2VSb5xg5zjB, ПАО «ВымпелКом»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Билайн

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 18.11.2025Тюменские ученые выпустили исследовательский труд про промышленного рачка артемию
16:10 18.11.2025"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками
15:59 18.11.2025Иппотерапия, физкультура и музыка Моцарта помогут в абилитации тюменских детей с ОВЗ
15:37 18.11.2025Мемориальную доску ректору Михаилу Мальцеву установили на строительном институте в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора