Библиотекарем года стала тюменка Анна Вукович

19:00 18 ноября 2025

Анна Вукович — победитель XII Всероссийского конкурса "Библиотекарь года – 2025" в номинации "Лучший молодой библиотекарь года". Торжественная церемония награждения состоялась в Москве 18 ноября.

Об этом в своих социальных сетях написал глава Тюмени Максим Афанасьев. По его словам, высокую оценку экспертного жюри она заслужила не только профессиональная компетентность Анны, но и её творческий подход. Для участия в конкурсе специалист подготовила профессиональное эссе на тему "Ценности моей профессии", творческую видеовизитку и развернутую профессиональную биографию.

"Для нас это не просто победа — это подтверждение того, что в Тюмени растут настоящие профессионалы, способные представлять наш город на высоком уровне. Мы гордимся такими результатами и знаем, что развитие наших кадров напрямую связано с уникальными проектами, которые реализуются в учреждениях Тюмени самых разных сфер и отраслей. Я поздравляю Анну Вукович и хочу сказать, что каждая победа — это ступенька к новым вершинам", - сказал Максим Афанасьев.

Всего в борьбе за звание лучшего участвовал 391 специалист из 79 регионов России.

