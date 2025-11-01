  • 19 ноября 202519.11.2025среда
  • USD81,0547
    EUR93,9295
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер южный

На праздничное открытие проекта "Тюменская зима" прилетит Жар-птица

Общество, 12:30 19 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ершовская Жар-птица прилетит во время торжественного открытия проекта "Тюменская зима". На катке "Улетная точка" ее увидят 26 декабря в 12 часов, у "Конторы пароходства" 27 декабря в 18 часов.

Об этом сообщила директор Тюменского городского многопрофильного центра Галина Закожурникова во время брифинга в пространстве "Улетная точка", посвященного старту проекта главы города "Тюменская зима".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В новогодние каникулы пройдут мастер-классы для начинающих фигуристов. По итогам десяти сеансов выдадут сертификат, плюс подарки-сюрпризы. 8 января федерация фигурного катания Тюменской области проведет день фигурного катания. Большую программу подготовили на весь сезон. Завершится все большим праздником на реке Тура", - уточнила Галина Закожурникова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Ирина Долгачева отметила, что все события в течение зимы проводят партнеры – компании города. Так, авторы проекта "Сердце Тюмени" привезут шоу Ильи Авербуха.

Всего в Тюмени заработают 32 катка, в том числе новый появится в Комарово парке. Трассы для лыжников оборудуют во всех парках города, первая уже доступна в "Затюменском".

Обо всех активностях зимой горожане и туристы узнают на сайте "Тюменская зима. Он будет иметь вкладки: "Тюменский лёд" и "Тюменская лыжня". Его запустят в первой декаде декабря. На ресурсе можно будет сразу купить билеты.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# зима , коньки , лыжи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 19.11.2025Авиакомпания "Nordwind" запустила рейс Тюмень - Душанбе
13:47 19.11.2025Более 11,5 тыс. тюменцев заранее подготовили документы к выходу на пенсию
13:25 19.11.2025Около 100 человек со всей России приехали в Тюмень на III Форум амбассадоров возможностей
13:14 19.11.2025Каток "Сердце Тюмени" появится в Комарово парке

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора