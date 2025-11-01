На праздничное открытие проекта "Тюменская зима" прилетит Жар-птица

Ершовская Жар-птица прилетит во время торжественного открытия проекта "Тюменская зима". На катке "Улетная точка" ее увидят 26 декабря в 12 часов, у "Конторы пароходства" 27 декабря в 18 часов.

Об этом сообщила директор Тюменского городского многопрофильного центра Галина Закожурникова во время брифинга в пространстве "Улетная точка", посвященного старту проекта главы города "Тюменская зима".

"В новогодние каникулы пройдут мастер-классы для начинающих фигуристов. По итогам десяти сеансов выдадут сертификат, плюс подарки-сюрпризы. 8 января федерация фигурного катания Тюменской области проведет день фигурного катания. Большую программу подготовили на весь сезон. Завершится все большим праздником на реке Тура", - уточнила Галина Закожурникова.

Директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Ирина Долгачева отметила, что все события в течение зимы проводят партнеры – компании города. Так, авторы проекта "Сердце Тюмени" привезут шоу Ильи Авербуха.

Всего в Тюмени заработают 32 катка, в том числе новый появится в Комарово парке. Трассы для лыжников оборудуют во всех парках города, первая уже доступна в "Затюменском".

Обо всех активностях зимой горожане и туристы узнают на сайте "Тюменская зима. Он будет иметь вкладки: "Тюменский лёд" и "Тюменская лыжня". Его запустят в первой декаде декабря. На ресурсе можно будет сразу купить билеты.

Анжела Лебедева