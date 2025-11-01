  • 19 ноября 202519.11.2025среда
Участник "Боевого кадрового резерва" успешно завершил стажировку в департаменте общественных связей Тюменской области

Общество, 19:04 19 ноября 2025

Департамент общественных связей Тюменской области и пресс-службы программы «Боевой кадровый резерв» Тюменской области | Фото: Департамент общественных связей Тюменской области и пресс-службы программы «Боевой кадровый резерв» Тюменской области

Участник программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Михаил Акуличев успешно завершил осеннюю стажировку в департаменте общественных связей ТО.

На этой неделе команда участников программы "Боевой кадровый резерв" Тюменской области, в которую вошли Сергей Борта, Даниил Архиреев, Даурен Елеманов и Владислав Желябовский, знакомились с работой департамента общественных связей ТО и его структурных подразделений.

Вместе с Михаилом Акуличевым, у которого здесь завершается двухнедельная стажировка, они узнали, как построена информационная политика в регионе, как ведётся обратная связь с населением и проводится медиааналитика.

Ветераны боевых действий побывали в медиахолдингах "Сибинформбюро" и "Тюменская область сегодня", посмотрели, как работают редакции печатных СМИ, информационного агентства "Тюменская линия" и информационного центра правительства Тюменской области. Узнали, чем занимаются команды общественных пространств "Контора пароходства", "Моя территория" и МТЦ "Космос".

Департамент общественных связей Тюменской области и пресс-службы программы «Боевой кадровый резерв» Тюменской области | Фото: Департамент общественных связей Тюменской области и пресс-службы программы «Боевой кадровый резерв» Тюменской области

"Благодаря стажировкам участники проекта обнаружили ранее неизвестные им профессиональные возможности. Ключевую роль в этом играют наставники. Они помогают раскрыть свой потенциал и найти новые направления развития. Многие ветераны СВО признаются, что раньше не рассматривали новые варианты построения карьеры", - поделилась директор департамента общественных связей ТО Ирина Широкова.

19 ноября она провела встречу с Михаилом Акуличевым, наставником которого является на проекте БКР. Подвели итоги стажировки. Построили дальнейшие планы взаимодействия в рамках обучения на проекте.

"Чтобы создалось более полное впечатление о том, чем мы занимаемся и как работаем был сформирован плотный график стажировки для Михаила дополнительно организовали экскурсии в департамент инвестиционной политики Тюменской области, департамент недропользования и экологии ТО, а также его структурное подразделение ТЭО, а именно на мусоросортировочный завод. Поскольку у Михаила образование и деятельность связаны с нефтегазовой сферой, приняли решение включить это в план. Дальше запланирован учебный модуль и продолжение стажировок в органах власти и на предприятиях Тюменской области", - рассказала Ирина Широкова.

Департамент общественных связей Тюменской области и пресс-службы программы «Боевой кадровый резерв» Тюменской области | Фото: Департамент общественных связей Тюменской области и пресс-службы программы «Боевой кадровый резерв» Тюменской области

По словам участника программы, это были очень насыщенные дни. Он получил много полезной и новой информации.

“Уверен, что все полученные в департаменте знания обязательно пригодятся в моей дальнейшей работе, вне зависимости от того, с каким направлением деятельности она будет связана", - прокомментировал Михаил Акуличев.

# Боевой кадровый резерв , Ирина Широкова , СВО

