Никита Михалков в Тюмени: о "12", сибирском зрителе и вечной актуальности театра

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень посетил один из самых ярких представителей российского кинематографа и театра – режиссер Никита Михалков. В рамках федеральной программы "Большие гастроли" 18 и 19 ноября он представил на местной сцене спектакль "12", а между показами провел насыщенную пресс‑конференцию, где поделился с местными журналистами размышлениями о творчестве, зрителе и миссии искусства.

О спектакле: больше, чем суд присяжных

По словам Никиты Михалкова, "12" — это не просто история о двенадцати присяжных, решающих судьбу подростка. По его словам, спектакль затрагивает глубинные вопросы человеческой природы: "Это спектакль о том, насколько человек готов тратить себя, свои силы и нервы ради другого человека, совершенно ему незнакомого". Режиссер отметил, что, несмотря на отсутствие прямых религиозных отсылок, постановка тесно связана с православной культурой и этикой: "Святой – это тот человек, который любому и всегда сделает лучше, чем себе. Мы можем сделать лучше, чем себе, кому‑то? Лишь иногда. Поэтому мы не святые".

Живой организм: как спектакль меняется со временем

Отвечая на вопрос о том, как часто приходится актуализировать текст, Никита Михалков подчеркнул: "Это не стенгазета, мы не стараемся попасть в тренд". По его словам, спектакль реагирует на глобальные, "тектонические" сдвиги, но остается верным своим этическим постулатам. "Он как Лего: его можно дополнять, но он не меняет концепции, не меняет идеологии", – пояснил режиссер. Каждый показ становится новым этапом развития: после каждого спектакля команда проводит разбор, корректирует паузы, реплики, взаимоотношения между персонажами.

Сибирский зритель: тишина, которая говорит больше слов

Особое внимание Михалков уделил особенностям восприятия спектакля в регионах. Он отметил, что сибирский зритель отличается настороженностью и глубиной реакции: "Первый опыт игры в Тобольске запомнился полной тишиной во время представления. Ни одного хлопка в течение спектакля – для непрофессионального артиста это катастрофа, провал. Но на самом деле это обратная реакция: зритель не хочет разрушать своего состояния. Это тишина огромного напряжения". Режиссер подчеркнул, что такая тишина является лучшим знаком вовлеченности: "Когда уже к финалу тюменский зритель подходит, он взрывается. Это особенность сибирского характера".

Театр как миссия: от академии до региональных сцен

Михалков рассказал о работе своей академии, где из 500 заявок отбирают лишь 13 человек, а на сцену выходят двое. Обучение полностью финансируется фондом Геннадия и Елены Тимченко, что создает особую дисциплину: "Никто не может сказать: "Я деньги плачу, давайте учите меня". Мы даем возможность взять столько, сколько вы можете, но без поблажек". Благодаря фонду, добавил режиссер, академия искусств существует и позволяет готовить профессиональных актеров высочайшего уровня.

Он также анонсировал возможности для региональных театров, которые могут подать заявку на участие во Всероссийском фестивале-смотре "Атлас театральной России", который проводит "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Сцена московского театра в центре столицы на пять дней в месяц отдается коллективам из любых регионов. "Любой театр, хор, симфонический оркестр, подавший заявку, может играть то, что считает нужным. Это не фестиваль, не оценка – это возможность показать себя", – подчеркнул режиссер.

Благодарность и признание

В завершение Никита Михалков выразил благодарность местным партнерам, в частности компании "Сибур", за помощь в организации гастролей. Он отметил высокий уровень организации и честность в представлении предприятия: "Мне одной руки хватит, чтобы пересчитать предприятия, где форма абсолютно совпадает с содержанием".

По словам легенды отечественного искусства, спектакль "12" в Тюмени стал не просто показом, а глубоким диалогом со зрителем о вечных ценностях, человеческом достоинстве и силе искусства. Как подчеркнул Никита Михалков, театр – это не развлечение, а возможность заглянуть в себя и найти ответы на самые сложные вопросы.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил спектакль Никиты Михалкова “12”: “Работа, созданная творческой командой Никиты Михалкова, оставляет сильное впечатление. В каждой сцене чувствуется профессионализм, внимательное отношение к деталям, глубокий режиссерский замысел. Это не просто театральное действие, а серьезный разговор о добре и зле, справедливости и ответственности”.

Инна Кондрашкина