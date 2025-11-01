Тюменский проект "Семьи наших деревень" стал финалистом всероссийского конкурса

Проект "Семьи наших деревень" Аграрного института ТюмГУ стал финалистом всероссийского конкурса Министерства сельского хозяйства "МедиаПоле".

Он посвящен историям сельских семей, их укладу, традициям и вкладу в развитие территорий. Через реальные истории участников команда показывает, что сельская жизнь – это про устойчивость, труд, взаимную поддержку и будущее. Над проектом трудятся руководитель Центра креативных проектов "Дом Вверх Дном" Федор Маслов, студентки Анастасия Абрамова и Екатерина Миронова.

В финале конкурса будут представлены сильнейшие региональные команды и медиаинициативы в области сельской тематики, сообщает пресс-служба вуза.