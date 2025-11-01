  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
  • USD80,9448
    EUR93,7804
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменский проект "Семьи наших деревень" стал финалистом всероссийского конкурса

Общество, 18:10 20 ноября 2025

Проект "Семьи наших деревень" Аграрного института ТюмГУ стал финалистом всероссийского конкурса Министерства сельского хозяйства "МедиаПоле".

Он посвящен историям сельских семей, их укладу, традициям и вкладу в развитие территорий. Через реальные истории участников команда показывает, что сельская жизнь – это про устойчивость, труд, взаимную поддержку и будущее. Над проектом трудятся руководитель Центра креативных проектов "Дом Вверх Дном" Федор Маслов, студентки Анастасия Абрамова и Екатерина Миронова.

В финале конкурса будут представлены сильнейшие региональные команды и медиаинициативы в области сельской тематики, сообщает пресс-служба вуза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# сельское хозяйство , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 20.11.2025Евгений Грачев поблагодарил тюменских общественников за помощь бойцам СВО
20:10 20.11.2025Тюменские студенты и преподаватели получили 15 дипломов по итогам фестиваля "Все дизайн"
19:55 20.11.2025Обучение по информационной безопасности усилят в Уральском федеральном округе
19:01 20.11.2025Карантин по бешенству ввели в одном из сел Тюменской области 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора