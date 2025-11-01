  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
  • USD80,7321
    EUR92,6047
  • В Тюмени -3..-5 С 1 м/с ветер юго-западный

Более тысячи рождественских деревьев пытались вывезти незаконно в Казахстан

Происшествия, 20:49 21 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Незаконный вывоз партии рождественских деревьев пресекли тюменские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Россельхознадзора В Курганской области, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Водитель большегруза, следовавшего из Челябинской области в Казахстан, предъявил фитосанитарный сертификат на 500 сосен. Однако в ходе досмотра таможенники установили, что фактическое количество свежеспиленных хвойных деревьев – 1 тыс. 37 штук. Вывоз всей партии был запрещен.

По факту нарушения порядка вывоза подкарантинной продукции сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменская таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:49 21.11.2025Более тысячи рождественских деревьев пытались вывезти незаконно в Казахстан
13:03 21.11.2025Жительница Ишима получила реальный срок за подделку водительских прав
12:41 21.11.2025В Тюмени задержали мужчину с солью
12:08 21.11.2025Четыре техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора