Более тысячи рождественских деревьев пытались вывезти незаконно в Казахстан

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Незаконный вывоз партии рождественских деревьев пресекли тюменские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Россельхознадзора В Курганской области, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Водитель большегруза, следовавшего из Челябинской области в Казахстан, предъявил фитосанитарный сертификат на 500 сосен. Однако в ходе досмотра таможенники установили, что фактическое количество свежеспиленных хвойных деревьев – 1 тыс. 37 штук. Вывоз всей партии был запрещен.

По факту нарушения порядка вывоза подкарантинной продукции сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП.