Землю под образовательное учреждение предоставили в Тюменском округе

Экономика, 11:02 24 ноября 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Землю под строительство образовательного учреждения предоставили в Тюменском округе. Площадь участка составляет 1,95 га, он находится в д. Якуши, сообщает департамент имущества Тюменской области.

Площадку предоставили в бессрочное пользование администрации муниципального образования. Разрешенный вид использования - дошкольное, начальное и среднее общее образование.

﻿
