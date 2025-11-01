  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
Хороводы и квесты ждут гостей на пешеходной улице Тюмени в новогодние каникулы

Общество, 08:07 25 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хороводы вокруг ремесленной ёлки, подарки своими руками, новогодняя ярмарка, квесты и многое другое ожидает гостей пешеходнйо ул. Дзержинского в Тюмени с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Краткую афишу событий опубликовало Тюменское агентство развития креативных индустрий. Торжественное открытие елки и мастер-класс "Подарок своими руками" пройдут 27 декабря.

Маскарадная экскурсия и хоровод у елки - 28 декабря. На мастер-класс по изготовлению подарков к Рождеству тюмецев и гостей города зочут 3 января.

Подробней об активностях на улице можно узнать в группе ТАРКИ во ВКонтакте.

# елка , креативные индустрии , Новый год

