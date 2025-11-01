Риски популярного сыроедения для организма назвала терапевт из Тюмени

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Риски популярного сыроедения назвала терапевт Елена Шураева из Тюмени. По ее словам, полный переход на "растительную тарелку" с целью "почистить организм" может закончиться больничной койкой.

"Классическим сыроедом считается тот, кто не меньше 75 процентов калорий получает из сырой растительной пищи: фруктов, овощей, проростков и орехов. Сыроеды уверены, что при нагревании, например, варке или жарке, продукты теряют свои полезные свойства. На самом деле наука уже давно этому возразила. Тем более в некоторых случаях можно заработать пищевое отравление: сырые проростки нередко бывают источниками сальмонеллы. Это связано с тем, что условия, в которых их взращивают, идеальны для размножения бактерий", - рассказала терапевт корреспонденту tmn.aif.ru.

Еще один недостаток такого питания — резкая потеря веса. За первые месяцы человек теряет от трех до шести кг. Некоторые исследования показали, что каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина на сыроедение ушли в дефицит массы. При этом скелет худеет вместе с талией. В среднем плотность костей после такого „марафона“ падает на 10 %, сахар в крови — еще на доли процента. Ко всему прочему у половины женщин сбивается цикл, а витамины буквально улетучиваются: у восьми из десяти не хватает B12, у трети — железа и йода. Итог — вялость, ломкие ногти и выпадение волос.

Некоторые нутрициологи уверяют, что сыроедение помогает экономить на продуктах. По мнению терапевта, расход газа и электричества действительно уменьшается, но вот про корзину такого не скажешь. В одном их опросов сыроеды признались, что расходы не упали, а выросли на 20 %. Вероятно, львиная доля затрат стала уходить на орехи, авокадо и "зимнюю" зелень.

"Этот кулинарный экстрим противопоказан беременным, кормящим, детям и подросткам — им нужны „стройматериалы“, а сыроедение выдает их порционно. Тоже касается и людей с хрупкими костями, остеопорозом или воспалительными болезнями кишечника — без тепла бобовые и зерно усваиваются тяжело. Так что такое питание будет нагружать и без того больной ЖКТ", — убеждена Елена Шураева.

Тем, кому интересно испытать свой организм на прочность, терапевт советует дважды в год сдавать анализы на витамины и уровень железа в крови. И в случае дефицита добавлять в растительную тарелку продукты со сковородки.