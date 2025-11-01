  • 23 ноября 202523.11.2025воскресенье
Тюменский музей подготовил сказочные программы для детей и подростков

Общество, 18:51 23 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новогодние мероприятия для детей и подростков организует Музейный комплекс имени И. Я. Словцова Тюмени. Стартуют программы, где сказка оживает, а знакомые герои становятся проводниками в волшебный мир 13 декабря и продлятся по 11 января.

Участники квеста "Дозор Мороза-Воеводы" познакомятся с Сибирским Морозом-Воеводой и отправятся с ним в новогодний дозор. Вместе ребята помогут Деду Морозу найти путь до Тюмени, чтобы город встретил праздник широко и весело.

Интерактив "Арсенал Мороза-Воеводы" приглашает вступить в "Новогоднюю дружину". Участники увидят реконструкции вооружения богатырских времён и познакомятся с оружием и доспехами богатырей Мороза-Воеводы, воинов Соловья-Разбойника и солдат Кощея Бессмертного.

Игровая программа "Путешествие с Коньком-Горбунком" отправит в путешествие по мотивам сказки Петра Ершова. Со Сказочницей они помогут Ивану и Коньку-Горбунку восстановить порядок в волшебном царстве. В финале — создание новогодней игрушки из воздушного пластилина и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Аудиоквест "Новогодние истории" рассчитан на ребят постарше (12+). С помощью постоянной экспозиции "Шедевры художественной коллекции" его участники узнают о редких праздничных традициях и найдут ответы на вопросы: Кто первым в России поставил дома ёлку? Какое блюдо в Китае символизирует новогоднюю удачу? Кем нарядился на Новый год один великий культурный деятель?

Стоимость участия в мероприятиях от 300 рублей.

Заявки принимают по телефонам +7 922 476-24-89, +7 (3452) 45-35-90. Лучше бронировать заранее, советуют сотрудники музея, поскольку количество мест ограничено.

Возрастное ограничение – 0+.

# Музейный комплекс им Словцова , Новый год , праздники

