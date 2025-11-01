  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
В России с 2026 года увеличат максимальный лимит больничных и декретных

Общество, 20:25 23 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством вырастут в России с 2026 года. Изменения связаны с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов.

По данным Социального фонда России, лимит по больничному листу составит 6 тыс. 800 рублей, в 2027 году — почти 8 тыс. рублей, а в 2028 году достигнет 8 тыс. 500 рублей. Размер выплаты зависит от страхового стажа: от восьми лет пособие - 100 % среднего заработка.

Пособие по беременности и родам в 2026 году превысит 955 тыс. рублей, что на 160 тыс. 645 рублей больше, чем в текущем году. Для получения полной выплаты требуется наличие двух календарных лет официального трудового стажа перед выходом в декретный отпуск.

"Важно отметить, что право на пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет сохраняется даже при досрочном выходе на работу. При этом отпуск по уходу за ребёнком может оформить не только мать, но и отец, бабушка, дедушка или другой опекун, хотя пособие получает только один из ухаживающих лиц", - пояснил "МегаТюмени" доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По трудовому законодательству, женщина имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск перед декретом или непосредственно после него, независимо от стажа работы у текущего работодателя.

Все выплаты требуют официального трудоустройства и уплаты страховых взносов в Социальный фонд России.

