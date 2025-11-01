  • 23 ноября 202523.11.2025воскресенье
30 клипов об истории Тюменской области создадут активисты "Молодой гвардии"

Общество, 13:12 23 ноября 2025

скриншот видео t.me/sbitnevV | Фото: скриншот видео t.me/sbitnevV

30 VK-клипов об истории Тюменской области создадут активисты регионального отделения "Молодой гвардии". В цикле #КстатиТюмень авторы расскажут о достопримечательностях города и его исторических памятниках, сообщил координатор "Молодой гвардии" по Уральскому Федеральному округу.

Проект был запущен ещё в начале года как цикл VK-клипов о тыловой Тюмени и получил поддержку от Росмолодёжи. #КстатиТюмень пройдет по школам и колледжам Тюмени и завершится награждением лучших участников.

# история , Молодая гвардия

