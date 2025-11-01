30 клипов об истории Тюменской области создадут активисты "Молодой гвардии"

30 VK-клипов об истории Тюменской области создадут активисты регионального отделения "Молодой гвардии". В цикле #КстатиТюмень авторы расскажут о достопримечательностях города и его исторических памятниках, сообщил координатор "Молодой гвардии" по Уральскому Федеральному округу.

Проект был запущен ещё в начале года как цикл VK-клипов о тыловой Тюмени и получил поддержку от Росмолодёжи. #КстатиТюмень пройдет по школам и колледжам Тюмени и завершится награждением лучших участников.