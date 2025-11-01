  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
  • USD78,9202
    EUR91,3672
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер южный

Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени на трех площадках

Общество, 09:13 25 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени 29 ноября. На прилавках представят продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств региона: мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, мёд и другое, а также продукцию ремесленников.

Жителей Тюмени ждут с 8 до 17 часов на парковке по ул. Льва Толстого, 31 и на прилегающей территории к ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11). С 9 до 17 часов ярмарка будет работать на территории парковки по ул. Ставропольская, 15-17, сообщили в городском департаменте потребительского рынка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# продовольственная ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:13 25.11.2025Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени на трех площадках
08:49 25.11.2025Остановка у Аграрного института ТюмГУ получит новое название
08:35 25.11.2025Два представителя Тюменской области победили во Всероссийском конкурсе Знание.Лектор
08:07 25.11.2025Хороводы и квесты ждут гостей на пешеходной улице Тюмени в новогодние каникулы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора