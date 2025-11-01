Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени на трех площадках

Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени 29 ноября. На прилавках представят продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств региона: мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, мёд и другое, а также продукцию ремесленников.

Жителей Тюмени ждут с 8 до 17 часов на парковке по ул. Льва Толстого, 31 и на прилегающей территории к ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11). С 9 до 17 часов ярмарка будет работать на территории парковки по ул. Ставропольская, 15-17, сообщили в городском департаменте потребительского рынка.