Танцевальный проект тоболяков получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив
Тобольское творческое объединение "Школа талантов" стало победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.
Масштабный проект "Тобольск танцует!" - единственный из 15 заявок, поступивших от коллективов Тюменской области, получил поддержку.
"Победа в таком значимом конкурсе - заслуженное признание таланта нашей молодёжи. Уверен, проект станет культурным брендом, объединяющим поколения", - отметил глава Тобольска Пётр Вагин.