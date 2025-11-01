  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
Танцевальный проект тоболяков получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Общество, 18:23 24 ноября 2025

Пётр Вагин в Telegram | Фото: Пётр Вагин в Telegram

Тобольское творческое объединение "Школа талантов" стало победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Масштабный проект "Тобольск танцует!" - единственный из 15 заявок, поступивших от коллективов Тюменской области, получил поддержку.

"Победа в таком значимом конкурсе - заслуженное признание таланта нашей молодёжи. Уверен, проект станет культурным брендом, объединяющим поколения", - отметил глава Тобольска Пётр Вагин.

# конкурсы , Президентский фонд культурных инициатив , Тобольск

