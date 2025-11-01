Тюменцы в Екатеринбурге поборются за выход в финал конкурса "Это у нас семейное"

| Фото: family.rsv.ru | Фото: family.rsv.ru

Участие в полуфинале конкурса "Это у нас семейное" примут представители Тюменской области. Более 150 семейных команд Уральского федерального округа соберутся 27-29 ноября в Екатеринбурге.

К участию в полуфинале приглашены также семьи из Курганской, Свердловской, Челябинской областей, ХМАО – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Всего в заявочной кампании второго сезона принял участие 720 тыс. человек из всех 89 регионов России. Вокружные полуфиналы вышли более 1 тыс. 500 семей.

Торжественная церемония открытия состоится 27 ноября. Тема программы полуфиналов - "Быть семьей". 28 ноября пройдут интеллектуальные, спортивные и творческие испытания.

Часть заданий будет связана с культурным кодом России – ключевой темой сезона. Конкурсный день начнется с интеллектуальной викторины "Знание.Игра" от Российского общества "Знание".

Подведут итоги конкурса 29 ноября. Обладателей путевок в финал ждет поездка в Москву. Финал состоится летом, победители станут известны 8 июля 2026 года, в День семьи, любви и верности.

Главные призы проекта – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.