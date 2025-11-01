  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
В Тобольске кнопка тревожной сигнализации помогла задержать нарушителя в автобусе

Общество, 13:15 25 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В Тобольске благодаря кнопке тревожной сигнализации, установленной в общественном транспорте, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны оперативно задержали нарушителя общественного порядка.

Сигнал о срабатывании кнопки, установленной в пассажирском автобусе, экипаж получил, находясь на маршруте патрулирования. Кнопку нажал водитель автобуса после того, как неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения угрожал безопасности других граждан и своим поведением мог нарушить график движения городского пассажирского сообщения, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Правонарушителя задержали сотрудники Росгвардии и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Всего в Тюменской области под защитой подразделений вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области находится 130 единиц общественного транспорта. "Технические возможности тревожной сигнализации позволяют в кратчайшее время реагировать на экстренный вызов с транспортных средств, пресекать противоправные действия злоумышленников в отношении водителей, кондукторов и пассажиров автобусов", - отмечено в сообщении.

