На платформе Мах создадут специальные опции для НКО
Инициативы "Единой России" по созданию специальных опций для НКО на платформе Мах вошли в итоговую резолюцию всероссийского форума поддержки гражданских инициатив сторонников партии. Они стали основой для дальнейшего диалога с Минцифры, сообщается на сайте "Единой России".
Одним из ключевых предложений стало внедрение механизма идентификации НКО через госуслуги, что позволит организациям подтверждать подлинность своих официальных каналов в Мах с получением знака достоверности. Такой инструмент усилит доверие граждан, позволит отличать официальные каналы от мошеннических и создаст прозрачную среду для коммуникации, отмечено в сообщении.
Минцифры уже сообщило, что аналогичную систему запустят для компаний платформы МСП.РФ, а после пилотирования могут расширить и на некоммерческий сектор. "Предложения НКО отражают реальный запрос тех, кто ежедневно работает с людьми и решает социальные задачи. Сегодня особенно важно, чтобы цифровая среда помогала некоммерческому сектору развиваться, а не усложняла процессы. Инструменты верификации, новые форматы взаимодействия с волонтерами — все это создает условия для большей открытости, прозрачности и доверия", — отметила председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Особое внимание НКО уделили развитию удобных инструментов для взаимодействия с волонтерами и реализации социальных проектов. Создание суперчатов позволит координировать работу больших групп добровольцев, оперативно передавать инструкции, формировать команды и управлять крупными социальными акциями. Благодаря этому коммуникация станет быстрее, а реализация проектов — более организованной. Минцифры уже передало данное предложение разработчику национального мессенджера.
Отдельное предложение касается создания набора специальных стикерпаков для развития культуры благотворительности и волонтерства. Разработчик мессенджера — ООО "Коммуникационная платформа" — выразил готовность оказать поддержку и содействовать разработке визуального контента, который сможет стать частью социальных кампаний и повысить вовлечённость аудитории.
В официальном ответе Минцифры подчеркнуло готовность проработать ключевые предложения и включить их в дальнейшее развитие платформы Mах.
Министерство отметило, что приоритетом является создание удобной, безопасной и проверяемой цифровой среды для организаций, ведущих социально значимую деятельность.