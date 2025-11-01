На платформе Мах создадут специальные опции для НКО

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Инициативы "Единой России" по созданию специальных опций для НКО на платформе Мах вошли в итоговую резолюцию всероссийского форума поддержки гражданских инициатив сторонников партии. Они стали основой для дальнейшего диалога с Минцифры, сообщается на сайте "Единой России".

Одним из ключевых предложений стало внедрение механизма идентификации НКО через госуслуги, что позволит организациям подтверждать подлинность своих официальных каналов в Мах с получением знака достоверности. Такой инструмент усилит доверие граждан, позволит отличать официальные каналы от мошеннических и создаст прозрачную среду для коммуникации, отмечено в сообщении.

Минцифры уже сообщило, что аналогичную систему запустят для компаний платформы МСП.РФ, а после пилотирования могут расширить и на некоммерческий сектор. "Предложения НКО отражают реальный запрос тех, кто ежедневно работает с людьми и решает социальные задачи. Сегодня особенно важно, чтобы цифровая среда помогала некоммерческому сектору развиваться, а не усложняла процессы. Инструменты верификации, новые форматы взаимодействия с волонтерами — все это создает условия для большей открытости, прозрачности и доверия", — отметила председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Особое внимание НКО уделили развитию удобных инструментов для взаимодействия с волонтерами и реализации социальных проектов. Создание суперчатов позволит координировать работу больших групп добровольцев, оперативно передавать инструкции, формировать команды и управлять крупными социальными акциями. Благодаря этому коммуникация станет быстрее, а реализация проектов — более организованной. Минцифры уже передало данное предложение разработчику национального мессенджера.

Отдельное предложение касается создания набора специальных стикерпаков для развития культуры благотворительности и волонтерства. Разработчик мессенджера — ООО "Коммуникационная платформа" — выразил готовность оказать поддержку и содействовать разработке визуального контента, который сможет стать частью социальных кампаний и повысить вовлечённость аудитории.

В официальном ответе Минцифры подчеркнуло готовность проработать ключевые предложения и включить их в дальнейшее развитие платформы Mах.

Министерство отметило, что приоритетом является создание удобной, безопасной и проверяемой цифровой среды для организаций, ведущих социально значимую деятельность.