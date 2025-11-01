Тюменские молодожены могут пригласить гостей на свадьбу через госуслуги

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия

Электронное приглашение на свадьбу могут создать молодожены из Тюменской области - новшество появилось на портале госуслуг, сообщает региональное управление ЗАГС.

Для этого нужно иметь учетную запись на госуслугах, выбрать любой из девяти предложенных вариантов дизайна и заполнить форму приглашения. Направить их можно по электронной почте, в мессенджерах или распечатать на красивой бумаге.

"Красиво. Стильно. Уникально. И, что немаловажно при подготовке к свадьбе, экономно!", - прокомментировали в ЗАГСе.