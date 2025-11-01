Тюменские молодожены могут пригласить гостей на свадьбу через госуслуги
Электронное приглашение на свадьбу могут создать молодожены из Тюменской области - новшество появилось на портале госуслуг, сообщает региональное управление ЗАГС.
Для этого нужно иметь учетную запись на госуслугах, выбрать любой из девяти предложенных вариантов дизайна и заполнить форму приглашения. Направить их можно по электронной почте, в мессенджерах или распечатать на красивой бумаге.
"Красиво. Стильно. Уникально. И, что немаловажно при подготовке к свадьбе, экономно!", - прокомментировали в ЗАГСе.