Тюменские школьники обменялись опытом с юными лесничими из ЛНР
Совместную видеоконференцию провели представители школьных лесничеств Тюменской области и Луганской Народной Республики. Ребята обменялись опытом, показали свои знания в тематической викторине, поделились впечатлениями и тёплыми пожеланиями.
Например, команда "Бердюжский росток" предложила сделать сортировку мусора интерактивной и поощряемой, а сборная "Росток" из ЛНР — очищать реки с помощью тюков с соломой.
Как сообщает региональный департамент лесного комплекса, дружба юных лесничих из Тюменской области и ЛНР длится уже не первый год. "Очень хотим, чтобы следующая встреча прошла очно, в Тюмени. Это будет здорово!" — предложили ребята из Бердюжья.