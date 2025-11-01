  • 26 ноября 202526.11.2025среда
Тюменские школьники обменялись опытом с юными лесничими из ЛНР

Общество, 17:27 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместную видеоконференцию провели представители школьных лесничеств Тюменской области и Луганской Народной Республики. Ребята обменялись опытом, показали свои знания в тематической викторине, поделились впечатлениями и тёплыми пожеланиями.

Например, команда "Бердюжский росток" предложила сделать сортировку мусора интерактивной и поощряемой, а сборная "Росток" из ЛНР — очищать реки с помощью тюков с соломой.

Департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

Как сообщает региональный департамент лесного комплекса, дружба юных лесничих из Тюменской области и ЛНР длится уже не первый год. "Очень хотим, чтобы следующая встреча прошла очно, в Тюмени. Это будет здорово!" — предложили ребята из Бердюжья.

﻿
