На фасаде Сорокинской школы установили баннер с портретом Героя России

Общество, 19:43 26 ноября 2025

тг-канал главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: тг-канал главы Сорокинского района Александра Агеева

На фасаде Сорокинской школы №3 установили баннер с портретом Героя России, земляка Константина Криволапова. Его жизнь — пример настоящего мужества и верности долгу, написал в своих соцсетях глава Сорокинского округа Тюменской области Александр Агеев.

Родившись 1 декабря 1984 года в селе Покровка, он с детства мечтал о небе и упорно шёл к своей цели, став военным лётчиком. Офицерская честь и любовь к Родине вели его вперед: он выполнял боевые задачи в Сирии в 2015 году, а в 2022 году встал на защиту интересов страны в зоне специальной военной операции.

5 марта 2022 года Константин Криволапов погиб во время выполнения боевого задания.

тг-канал главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: тг-канал главы Сорокинского района Александра Агеева

"Этот баннер — не просто памятный знак. Это обращение к будущим поколениям. Пусть каждый школьник, проходя мимо, знает: настоящие герои — не вымышленные персонажи из фильмов, а те, кто жил рядом, учился в таких же школах и отдал за их мирную жизнь самое дорогое. Светлая память Герою! Вечная слава и вечный покой всем, кто подарил нам жизнь ценою своей", - сказал Александр Агеев.

