В Тюмени обновили одну из спортплощадок на улице Республики

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Муниципальную спортивную площадку в районе домов №№ 217, 219, 221 и 223 по улице Республики обновили в Тюмени. Обновлённый объект уже стал точкой притяжения для жителей ближайших домов и активно используется взрослыми и детьми, сообщили в городской администрации.

Площадка стала по-настоящему мультифункциональной — здесь можно играть в футбол, баскетбол и волейбол. Установлено новое травмобезопасное покрытие, система освещения соответствует современным требованиям и обеспечивает возможность занятий в тёмное время суток.

Жители домов №№ 217, 219, 221 и 223 по улице Республики высоко оценили проведённые работы и выразили благодарность управе Ленинского административного округа за внимательное отношение к их запросам и создание комфортной городской среды.

Отметим, инициатором обновления площадки выступила председатель ТСЖ "Сатурн", которая учла мнение жителей и предложила решения, направленные на повышение комфорта и безопасности.