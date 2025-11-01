Тюменская область вошла в число победителей всероссийской премии "Открыто для всех"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала победителем всероссийской ежегодной премии "Открыто для всех" в номинации "Регионы с самыми высокими показателями по критериям инклюзии в рейтинге качества жизни АСИ" по итогам 2024 года.

Премию получил председатель наблюдательного совета фонда развития творчества "Жизнь и дело" Николай Данн, сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Торжественная церемония вручения ежегодной премии состоялась в Москве в ходе первого всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех".

Церемония награждения за лучшие инклюзивные решения стала ключевым мероприятием второго дня форума. "Лауреаты премии вносят значительный, системный вклад в развитие общества равных возможностей: проводят мероприятия, которые позволяют изменить отношение к людям с инвалидностью, адаптируют товары и услуги, создают рабочие места для кандидатов с особенностями здоровья, развивают доступный туризм и многое другое", – отмечено в сообщении.

Отличительной чертой премии 2025 года стало особое внимание к бизнесу, который реализовал эффективный проект в сфере развития инклюзии в течение года.

Всероссийская неделя "Открыто для всех" проходит с 24 ноября. Она включит более 600 мероприятий по всей стране. Неделя охватит все аспекты жизни человека с инвалидностью и его семьи. Проект нацелен на формирование в обществе более глубокого понимания потребностей людей с ограничениями по здоровью и создание общества равных возможностей.

Форум "Открыто для всех" – проект АСИ, призванный сформировать в России сообщество инклюзивного бизнеса. В рамках проекта компании вовлекаются в создание доступной среды, товаров и услуг для людей с инвалидностью, а также в поиск и тиражирование лучших инклюзивных практик.

С приветственным словом к участникам церемонии обратились начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам, председатель Организационного комитета проекта "Открыто для всех" Сергей Новиков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.