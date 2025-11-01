  • 26 ноября 202526.11.2025среда
  • USD78,9615
    EUR90,9698
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Заболеваемость гриппом в Тюменской области выросла в 2,2 раза за неделю

Общество, 11:24 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 19,4% в сравнении с прошедшей неделей увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области за последнюю неделю. При этом гриппом стали болеть в 2,2 раза чаще.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа А.

В ведомстве отметили, что в рамках кампании по вакцинации против гриппа в регионе привито более 970 тысяч человек.

Для снижения риска распространения респираторных инфекций специалисты советуют соблюдать базовые меры профилактики: по возможности избегать мест массового скопления людей, ограничивать контакты при первых признаках недомогания, регулярно проветривать помещения, часто мыть руки или обрабатывать их антисептиком, а при появлении симптомов оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# грипп , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 26.11.2025В Тюмени запустят новый маршрут №56 для жителей Московского дворика
12:08 26.11.2025В Тобольске участникам госпрограммы "Молодая семья" вручили ключи от квартир
11:46 26.11.2025Школам, колледжам и педвузам разрешили создавать официальные каналы в Мах
11:35 26.11.2025Помощь для больных ВИЧ в Тюменской области станет еще ближе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора