Заболеваемость гриппом в Тюменской области выросла в 2,2 раза за неделю

На 19,4% в сравнении с прошедшей неделей увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области за последнюю неделю. При этом гриппом стали болеть в 2,2 раза чаще.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа А.

В ведомстве отметили, что в рамках кампании по вакцинации против гриппа в регионе привито более 970 тысяч человек.

Для снижения риска распространения респираторных инфекций специалисты советуют соблюдать базовые меры профилактики: по возможности избегать мест массового скопления людей, ограничивать контакты при первых признаках недомогания, регулярно проветривать помещения, часто мыть руки или обрабатывать их антисептиком, а при появлении симптомов оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.