В Тюмени на ул. Горького реконструируют канализационный коллектор

Общество, 16:21 26 ноября 2025

"Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Канализационный коллектор начали реконструировать в районе ул. Горького в Тюмени, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

Железобетонный трубопровод диаметром один метр эксплуатируется с 1984 года. Через него походят стоки большей части Калининского административного округа в границах Червишевского тракта, объездной автодороги и участка Транссибирской магистрали.

"Росводоканал Тюмень" проводит плановую санацию трубы. Коллектор восстановят инновационным методом с использованием полимерного рукава.

"На первом этапе промоют сети. Потом специалисты из Санкт-Петербурга приступят к санации. В северной столице для Тюмени изготовят полимерный рукав, который специально оборудованным транспортом доставят в город. После того, как через колодец полимерный рукав вывернут в старую трубу, его заполнят теплой водой, смолы затвердеют, и мы получим прочный участок трубопровода", - рассказал главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Такая технология позволяет в короткие сроки и без проведения масштабных земляных работ внутри старой трубы создать новую, которая прослужит не менее 50 лет. На время проведения работ ограничено движения автотранспорта на пересечении ул. Тарская и Максима Горького. Движение автотранспорта организовано по ул. Салтыкова-Щедрина. Там же размещена временная остановка общественного транспорта. Все работы планируют завершить 21 декабря.

