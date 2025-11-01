Владимир Сбитнев будет развивать блок по работающей молодежи России

| Фото: "Молодая гвардия Тюменской области" | Фото: "Молодая гвардия Тюменской области"

Руководитель "Молодой гвардии" Тюменской области Владимир Сбитнев назначен заместителем председателя "Молодой гвардии" Антона Демидова. Теперь в обязанности молодогвардейца будет входить развитие блока по работающей молодежи на территории России.

Как сообщает информационный центр правительства региона, решение принято на заседании Координационного совета организации в Москве. Владимир продолжит свою работу в качестве руководителя организации в Тюменской области и сохранит статус федерального координатора организации по УФО.

Уже запланирован ряд проектов на базе предприятий, и запущена работа с выпускниками вузов и колледжей. В ближайшее время молодогвардейцы презентуют комплексный план работы с предприятиями на 2026 год.

"Данное направление мы активно развивали в этом году: проводили подписание соглашений о сотрудничестве с предприятиями по всей России, а также активно участвовали в реализации форумов. Среди наиболее ярких и результативных мероприятий хочу выделить Всероссийский форум молодых металлургов в Челябинске, форум Молодых работников угольной промышленности в Шахтерске (Сахалинская область) и, конечно, форум "СВЕТ", реализованный совместно с "Россети Тюмень", который и дал старт совместным форумам", – сказал заместитель председателя "Молодой гвардии Единой России" Владимир Сбитнев.