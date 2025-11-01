  • 26 ноября 202526.11.2025среда
  • USD78,9615
    EUR90,9698
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-западный

Молодого человека с растительным наркотиком задержали на дороге Ялуторовск - Сосновка

Происшествия, 20:38 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека с наркотическим веществом задержали на маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции Ялуторовского района. Ночью на четвертом километре автодороги Ялуторовск - Сосновка наряд заметил прохожего, поведение которого привлекло внимание автоинспекторов. Увидев патрульный автомобиль, гражданин занервничал и что-то выбросил из кармана.

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили недалеко от молодого человека сверток в изоленте серого цвета с растительным веществом. Экспертиза показала, что в свертке находилось семь граммов марихуаны. Со слов ранее несудимого 18-летнего жителя Ялуторовска, наркотическое средство он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Ялуторовска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:38 26.11.2025Молодого человека с растительным наркотиком задержали на дороге Ялуторовск - Сосновка
17:00 26.11.2025ФСБ задержала двоих жителей Ямала за нарушение требований транспортной безопасности
14:42 26.11.2025В Тюмени задержали подозреваемого  в незаконном приобретении наркотиков
12:19 26.11.2025В Ялуторовском СНТ горела хозяйственная постройка

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора