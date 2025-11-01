Молодого человека с растительным наркотиком задержали на дороге Ялуторовск - Сосновка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека с наркотическим веществом задержали на маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции Ялуторовского района. Ночью на четвертом километре автодороги Ялуторовск - Сосновка наряд заметил прохожего, поведение которого привлекло внимание автоинспекторов. Увидев патрульный автомобиль, гражданин занервничал и что-то выбросил из кармана.

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили недалеко от молодого человека сверток в изоленте серого цвета с растительным веществом. Экспертиза показала, что в свертке находилось семь граммов марихуаны. Со слов ранее несудимого 18-летнего жителя Ялуторовска, наркотическое средство он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Ялуторовска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.