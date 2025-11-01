Тюменским ветеранам окажут помощь на средства счета "Победа"

Три ветерана Великой Отечественной войны и один инвалид боевых действий получат материальную поддержку на средства благотворительно счета "Победа". На сумму в размере 88 тыс. рублей они смогут приобрести шкаф, телевизор и холодильник, а также предметы первой необходимости, сообщили в городской администрации.

Также на средства счета окажут помощь воинским подразделениям, в которых служат тюменские бойцы, в зоне специальной военной операции. Будет закуплено необходимое оборудование, в том числе, возмещены затраты на транспортировку гуманитарного груза.

В октябре продолжилась традиция поздравления ветеранов с солидными юбилеями. Пять человек встретили столетие, семнадцать — 95-летие.