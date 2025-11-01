  • 26 ноября 202526.11.2025среда
  • USD78,9615
    EUR90,9698
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменским ветеранам окажут помощь на средства счета "Победа"

Общество, 20:40 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три ветерана Великой Отечественной войны и один инвалид боевых действий получат материальную поддержку на средства благотворительно счета "Победа". На сумму в размере 88 тыс. рублей они смогут приобрести шкаф, телевизор и холодильник, а также предметы первой необходимости, сообщили в городской администрации.

Также на средства счета окажут помощь воинским подразделениям, в которых служат тюменские бойцы, в зоне специальной военной операции. Будет закуплено необходимое оборудование, в том числе, возмещены затраты на транспортировку гуманитарного груза.

В октябре продолжилась традиция поздравления ветеранов с солидными юбилеями. Пять человек встретили столетие, семнадцать — 95-летие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# счет Победа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 26.11.2025Жителей и гостей Тобольска познакомят в Рентерее с богатством Сибири
20:40 26.11.2025Тюменским ветеранам окажут помощь на средства счета "Победа"
20:14 26.11.2025Тюменка выиграла Всероссийский конкурс профмастерства "Лига вожатых"
20:01 26.11.2025Многофункциональная игровая площадка появится в микрорайоне Ершовка в Тобольске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора