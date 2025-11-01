Артем Жога провел личный прием граждан по видеосвязи

Фото: с сайта полномочного представителя президента Российской федерации в УФО

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога по поручению главы государства провел по видеосвязи личный приём граждан. В приеме также участвовали губернаторы субъектов и главные федеральные инспекторы. Прозвучала просьба и из Тюменской области.

К полпреду обратились десять жителей Уральского федерального округа. Артём Жога отметил, что разговор с гражданами получился открытым и конструктивным, каждое обращение взято в работу.

"Жители разных городов обозначили вопросы, которые их волнуют в повседневной жизни. Вместе с губернаторами подробно обозначили конкретные задачи по каждой ситуации, определили сроки. Ход реализации проектов буду держать на контроле", - подчеркнул полпред.

Часть вопросов касалась темы здравоохранения. Так, из Югры поступила просьба о содействии в открытии медицинской мастерской в Мегионском политехническом колледже и приобретении магнитно-резонансного томографа для Няганской окружной больницы.

Жительница Свердловской области обозначила необходимость ремонта здания больницы в селе Петрокаменское.

Из Челябинской области задали вопрос про капитальный ремонт автомобильной дороги "Уйское – Вандышевка – Кумляк". Из Ирбита поступила просьба о содействии в ремонте кровли и фасадов общеобразовательной школы, а из Курганской области - здания детского сада.

Кроме того, из Челябинской и Тюменской областей прозвучали просьбы о содействии в устройстве многофункциональных игровых площадок для детей. Жители Ямала попросили о благоустройстве сквера в Надыме и проведении окружного этапа военно-спортивной игры "Зарница 2.0" в 2026 году в Ноябрьске.

Главным федеральным инспекторам регионов Уральского федерального округа поручено на местах осуществлять контроль за реализацией принятых решений.