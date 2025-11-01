В Тюмени проходит масштабный форум социальных предпринимателей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 экспертов со всей России и свыше 200 участников собрал второй форум "Все‑Возможности: Свои правила", ставший главным событием года для представителей социального предпринимательства. Мероприятие, организованное в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", проходит 26 ноября в тюменской "Конторе пароходства".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа форума выстроена как интенсивная площадка обмена опытом: гости погружаются в практикумы с готовыми инструментами, участвуют в командной работе над реальными кейсами, расширяют профессиональные контакты и слушают откровенные истории предпринимателей, которые сумели выстроить работающие модели в нестандартных нишах.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ключевой темой обсуждений стала особая роль социальных предпринимателей как гибкого механизма реагирования на запросы общества. Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" подробно рассказала региональный представитель фонда "Наше будущее" и директор по коммуникациям ассоциации лидеров социальных проектов Югры Ольга Сидорова. Она подчеркнула, что государство не всегда способно оперативно подстраиваться под новые вызовы, тогда как социальные предприниматели мгновенно чувствуют потребности людей и находят решения. В качестве примеров эксперт назвала помощь участникам СВО и их семьям, поддержку людей с ранней деменцией и надомное обслуживание пожилых – сферы, где частные инициативы эффективно дополняют государственные программы.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ольга Сидорова отметила, что социальные предприниматели четко чувствуют запросы и успевают реагировать. "Самые острые – это, конечно же, помощь участникам СВО, их родным и близким: психологическая, восстанавливающая и реабилитационная. Сегодня очень много говорят о том, что деменция молодеет. Людей поддерживают профессионалы и дорогое оборудование. Социальные предприниматели быстро встраиваются, быстро отвечают на запрос. Серьезный спектр и то, что касается пожилых людей, особенно надомное обслуживание. Это не может сейчас закрыть государство никаким образом. Но есть люди, которые могут предоставить такую услугу".

Кроме того, эксперт обратила внимание на системную поддержку сектора фондом "Наше будущее". Он реализует широкий спектр бесплатных образовательных программ и грантовых инициатив. В частности, совместная с департаментом инвестиционной политики программа "Мост" для муниципальных служащих дала заметный эффект – Тюменская область показала рекордную активность социальных предпринимателей на обучающих площадках фонда.

Яркой иллюстрацией предпринимательской смелости стала история Ольги Турышевой из Тобольска. В январе она открыла контактный музей "Мамонтовая эра", где посетители могут буквально прикоснуться к артефактам возрастом более десяти тысяч лет. Девушка призналась, что идея родилась в непростое время пандемии, а запуск сопровождался серьезными опасениями. Она вспомнила: "Идея зародилась в 2019 году. Вынашивала, взвешивала, очень много было страхов… Открывала тоже со страхом. Самый большой мой страх был: вдруг это только мне нравится? Может, только я вижу в этом вау-эффект?"

Вдохновившись успехом музея, где все можно потрогать, Турышевы реализовали еще один масштабный проект. В центре Тобольска открылось креативное пространство "Теплое место" площадью 200 кв. м. Здесь работают мастерские по изготовлению декоративных свечей, гончарному делу, валянию и косторезному искусству, действует зона для образовательных мероприятий и интерактивный музей с коллекцией останков мамонтовой эры. Проект получил грант в 500 тыс. рублей и льготную аренду помещения от городской администрации.

Не менее впечатляющий пример – проект "Школа спорта "Грант" Андрея Карманова из Тюмени. Уже пять лет его команда работает с детьми от трех до семи лет на базе дошкольных учреждений, развивая футбол, дзюдо и фитнес для девочек. Свыше 5 тыс. ребят прошли через программу, а сеть выросла до 40 филиалов. Андрей Карманов поделился, как грантовая поддержка помогла масштабировать инициативу: "Мы ставим целью стать первым тренером, который за руку приводит ребенка в большой спорт. Три года назад мы участвовали в грантовом конкурсе для социальных предпринимателей фонда "Мой бизнес", выиграли, успешно реализовали проект. Благодаря чему усилили мотивационную часть, которая важна для спортсменов такого возраста, чтобы хотеть ходить на занятия. Каждый ребенок получает призы, наклейки. Здесь нам оказали помощь, обучили, мы получили качественный проект, победили и планируем на следующий год снова выйти с проектом на конкурс".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О динамике развития сектора рассказал Андрей Паздерин, руководитель центра инноваций социальной сферы "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области. По его данным, в регионе уже зарегистрировано 146 социальных предпринимателей, и эта цифра продолжает расти. Форум, проведенный во второй раз, становится ежегодной традицией, объединяющей единомышленников и демонстрирующей реальные успехи. В качестве примера Андрей Паздерин привел историю Екатерины Давыдовой, которая благодаря комплексным программам поддержки прошла путь от регистрации ООО до победы во всероссийском конкурсе "Мой добрый бизнес".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организаторы отметили, что форум наглядно показал: социальное предпринимательство в Тюменской области переживает подъем. Растет число участников, появляются инновационные проекты, а взаимодействие власти, фондов и бизнеса создает устойчивую экосистему для развития этого важного сектора экономики.

Инна Кондрашкина