Фуат Сайфитдинов проинформировал полпреда президента в УФО о практиках по поддержке семей с детьми в Тюменской области

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в заседании совета глав законодательных собраний Уральского федерального округа, посвященный реализации демографической и семейной политики в Тюменской области. Его провел полномочный представитель президента в УФО Артем Жога в режиме ВКС.

По его мнению, для решения демографических задач молодые родители должны быть окружены заботой и вниманием на всех этапах рождения и воспитания детей.

"Но одних материальных мер недостаточно. Необходимо формировать среди молодёжи понимание ценностей материнства, традиций многодетности и атмосферу поддержки. Рассказывать, а главное - показывать радость от рождения детей. Уделять особое внимание студенческим семьям и близким участников СВО", - подчеркнул Артем Жога.

Фуат Сайфитдинов проинформировал участников заседания о практиках Тюменской области по повышению эффективности демографической политики.

Законодательная база по поддержке семей в регионе постоянно совершенствуется, в дополнение к федеральным действуют около 40 региональных мер поддержки семей с детьми, закрепленных законодательно. Реализуется программа "Повышение рождаемости в Тюменской области", направленная на укрепление здоровья, в том числе репродуктивного, поддержку молодых семей, повышение продолжительности полноценной жизни старшего поколения, формирования ценностной основы повышения рождаемости. Она включает и серьезную финансовую поддержку, в том числе региональный материнский (семейный) капитал. Год назад в ЗАГСах региона начали вручать "Сертификат здоровья молодожёнов", позволяющий им получить бесплатную консультацию профильных специалистов и сдать все необходимые для планирования беременности анализы.

Многодетная семья может получить поддержку на основании социального контракта, который заключается на время поиска работы, для ведения личного подсобного хозяйства, организации индивидуальной предпринимательской деятельности, а также на первоочередные нужды.

В Тюменской области установлен День многодетной семьи, соответствующий закон был принят Тюменской областной думой. Учреждены областные медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Действует 12 семейных МФЦ, где можно в режиме "одного окна" получить все необходимую консультативную и правовую помощь.

По мнению спикера регионального парламента, сегодня важно не снижать объемы поддержки семей с детьми, продолжать формировать в обществе моральную ценность родительства и многодетности.

"Нужно поддерживать семьи с детьми и тех, кто только планирует стать родителями. Ведь именно семьи всегда были основой нашего общества, действенной, созидательной силой, сохраняющей традиции нашей Родины", – подчеркнул он.

Фуат Сайфитдинов представил ряд предложений по повышению эффективности действующих мер поддержки родителей и тех, кто только планирует ими стать.