Многофункциональная игровая площадка появится в микрорайоне Ершовка в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Многофункциональная игровая площадка появится в микрорайоне Ершовка в Тобольске. Вопрос о благоустройстве городской территории был поднят на личном приеме граждан который по поручению президента РФ провел его полномочный представитель в УФО Артём Жога.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, принимавший участие в приеме граждан, в Telegram-канале заверил, что работы пройдут в 2026 году. Выполнение поручения глава региона будет держать на личном контроле.

Сами жители выступили с инициативным проектом об обустройстве на этой территории многофункциональной игровой площадки.

“В микрорайоне живет около тысячи жителей. И место для досуга там необходимо. Организуем такую территорию, чтобы на ней было комфортно и полезно проводить время всей семьей. Оборудуем футбольную, детскую и волейбольную площадки, беговые дорожки. Работы проведём в 2026 году”, – написал в Telegram-канале глава региона.

Видео из Telegram-канала Александра Моора