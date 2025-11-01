Многофункциональная игровая площадка появится в микрорайоне Ершовка в Тобольске
Многофункциональная игровая площадка появится в микрорайоне Ершовка в Тобольске. Вопрос о благоустройстве городской территории был поднят на личном приеме граждан который по поручению президента РФ провел его полномочный представитель в УФО Артём Жога.
Губернатор Тюменской области Александр Моор, принимавший участие в приеме граждан, в Telegram-канале заверил, что работы пройдут в 2026 году. Выполнение поручения глава региона будет держать на личном контроле.
Сами жители выступили с инициативным проектом об обустройстве на этой территории многофункциональной игровой площадки.
“В микрорайоне живет около тысячи жителей. И место для досуга там необходимо. Организуем такую территорию, чтобы на ней было комфортно и полезно проводить время всей семьей. Оборудуем футбольную, детскую и волейбольную площадки, беговые дорожки. Работы проведём в 2026 году”, – написал в Telegram-канале глава региона.
Видео из Telegram-канала Александра Моора