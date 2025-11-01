  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
  • USD78,5941
    EUR91,5047
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер западный

Фундамент будущих улиц закладывают в новом микрорайоне "Усадьба" в Тобольске

Общество, 20:26 27 ноября 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Этап вертикальной планировки начался в новом микрорайоне "Усадьба" в Тобольске. Грунту придают нужный рельеф и высоту, а затем отсыпают песчаную подушку. Это — фундамент будущих улиц, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

Он также рассказал о ходе благоустройства в 19-м микрорайоне города. Здесь такая песчаная основа уже готова. На двух улицах поверх песка уложили основание из щебня. Это следующий, более прочный слой.

"На одной из улиц провели отсыпку мелким щебнем. Эта технология позволяет запечатать крупный щебень и создать практически монолитное, очень прочное основание, которое не будет проседать", - пояснил Петр Вагин.

﻿

Он добавил, что качество и сроки выполнения работ в новых районах находятся на контроле городской администрации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Петр Вагин , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:27 27.11.2025Педагог из Ялуторовска победила в федеральном конкурсе "Воспитатели России"
20:48 27.11.2025Первый в России региональный дом "Союза женщин" открыли в Тюмени
20:26 27.11.2025 Фундамент будущих улиц закладывают в новом микрорайоне "Усадьба" в Тобольске
19:09 27.11.2025Закладной камень открыли в Тюмени в честь 320-летия со дня образования морской пехоты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора