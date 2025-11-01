Фундамент будущих улиц закладывают в новом микрорайоне "Усадьба" в Тобольске

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Этап вертикальной планировки начался в новом микрорайоне "Усадьба" в Тобольске. Грунту придают нужный рельеф и высоту, а затем отсыпают песчаную подушку. Это — фундамент будущих улиц, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

Он также рассказал о ходе благоустройства в 19-м микрорайоне города. Здесь такая песчаная основа уже готова. На двух улицах поверх песка уложили основание из щебня. Это следующий, более прочный слой.

"На одной из улиц провели отсыпку мелким щебнем. Эта технология позволяет запечатать крупный щебень и создать практически монолитное, очень прочное основание, которое не будет проседать", - пояснил Петр Вагин.

Он добавил, что качество и сроки выполнения работ в новых районах находятся на контроле городской администрации.