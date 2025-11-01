Жителям Тюменской области оплатили 399 тыс. больничных в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 399 тыс. пособий по временной нетрудоспособности оплатило жителям региона Отделение СФР по Тюменской области в 2025 году, сообщает ведомство.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается официально трудоустроенным гражданам, а также ИП, если они добровольно оплатили взносы в Отделение СФР.

Размер пособия зависит от среднего заработка за предыдущие два года и страхового стажа: 100 % (но не более 172 тыс. 288 рублей в месяц) - при стаже больше 8 лет; 80% - при стаже от 5 до 8 лет; 60% - при стаже меньше 5 лет.

Если заработок меньше МРОТ или страховой стаж меньше 6 месяцев, размер пособия определяется по МРОТ, который в этом году составляет 22 тыс. 440 рублей.

При заболевании работника работодатель оплачивает первые три дня болезни, последующие - Отделение СФР в течение 10 рабочих дней со дня поступления сведений от работодателя.

Статус назначения и выплаты пособия можно отследить в личном кабинете на портале госуслуг.