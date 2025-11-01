  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
  • USD78,5941
    EUR91,5047
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер западный

Трансляция послания Александра Моора "О положении дел в области"

Жителям Тюменской области оплатили 399 тыс. больничных в 2025 году

Общество, 10:48 27 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 399 тыс. пособий по временной нетрудоспособности оплатило жителям региона Отделение СФР по Тюменской области в 2025 году, сообщает ведомство.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается официально трудоустроенным гражданам, а также ИП, если они добровольно оплатили взносы в Отделение СФР.

Размер пособия зависит от среднего заработка за предыдущие два года и страхового стажа: 100 % (но не более 172 тыс. 288 рублей в месяц) - при стаже больше 8 лет; 80% - при стаже от 5 до 8 лет; 60% - при стаже меньше 5 лет.

Если заработок меньше МРОТ или страховой стаж меньше 6 месяцев, размер пособия определяется по МРОТ, который в этом году составляет 22 тыс. 440 рублей.

При заболевании работника работодатель оплачивает первые три дня болезни, последующие - Отделение СФР в течение 10 рабочих дней со дня поступления сведений от работодателя.

Статус назначения и выплаты пособия можно отследить в личном кабинете на портале госуслуг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# больничный лист , Социальный фонд России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:59 27.11.2025В Нижнетавдинском округе отремонтировали 17 км дорог за сезон
10:48 27.11.2025Жителям Тюменской области оплатили 399 тыс. больничных в 2025 году
10:37 27.11.2025Ярмарку вакансий для участников СВО в Ишиме проведут 5 декабря
10:15 27.11.2025Тюменцы смогут улучшить навыки публичных выступлений

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора