Именем участника СВО Жаната Алимова предлагают назвать одну из улиц Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Именем участника специальной военной операции Жаната Алимова, награжденного орденом Мужества (посмертно), могут назвать одну из улиц Тюмени, расположенную на территории планировочного района № 1 "Березняковский". С соответствующим предложением выступила общественная организация "Ветераны пограничники Тюменской области", сообщили в администрации города.

Инициативу рассмотрят на ближайшем заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети.

До 10 декабря выразить свое мнение по этому вопросу могут и жители Тюмени. Для этого нужно обратиться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.

Ознакомиться с предложением можно по ссылке.