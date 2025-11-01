Именем участника СВО Жаната Алимова предлагают назвать одну из улиц Тюмени
Именем участника специальной военной операции Жаната Алимова, награжденного орденом Мужества (посмертно), могут назвать одну из улиц Тюмени, расположенную на территории планировочного района № 1 "Березняковский". С соответствующим предложением выступила общественная организация "Ветераны пограничники Тюменской области", сообщили в администрации города.
Инициативу рассмотрят на ближайшем заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети.
До 10 декабря выразить свое мнение по этому вопросу могут и жители Тюмени. Для этого нужно обратиться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.
Ознакомиться с предложением можно по ссылке.