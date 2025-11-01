  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
Пользователи Мах получат быстрый доступ к своим документам из госуслуг

Общество, 15:37 28 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С согласия пользователя популярные личные документы будут отображаться в профиле Мах. Доступ к данным не требует биометрии. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе "Цифровой ID", сообщает пресс-служба мессенджера.

Для получения быстрого доступа к документам необходимо обновить приложение Мах и госуслуги, перейти в раздел "Цифровой ID", выбрать документ и дать разрешение на обработку данных в госуслугах для первого использования.

Пользователям доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем список расширят, в частности в нем появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей.

