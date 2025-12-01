  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
Пресс-конференция о мерах соцподдержки граждан с ограниченными возможностями

Общество, 13:25 01 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "От пенсии до реабилитации: меры соцподдержки граждан с ограниченными возможностями через Отделение СФР по Тюменской области" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 14 часов.

Спикеры: управляющий Отделения СФР по Тюменской области Виталий Левенков, заместитель управляющего Отделения СФР по Тюменской области Антон Ионов.

