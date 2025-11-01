На двенадцати опасных участках тюменских трасс установили камеры

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

На федеральных автодорогах Тюменской области установили новые камеры фотофиксации нарушений ПДД. Речь о 12 местах на опасных участках дорог, где происходили аварии с погибшими или ранеными.

Камеры работают на следующих участках: автодорога Тюмень-Омск - 85 км, автодорога Тюмень-Ханты-Мансийск – 16 км, 107 км, 194 км, 236 км, 245 км, 411км, 475 км, 521км, автодорога Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (подъезд к городу Тюмени, Курган-Тюмень): 159 км, 173 км, автодорога Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (подъезд к городу Ишиму) – 537 км.

Госавтоинспекция Тюменской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения.