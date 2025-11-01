  • 29 ноября 202529.11.2025суббота
  • USD78,2284
    EUR90,8190
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер юго-западный

С интерьерами купеческой гостиной знакомит ялуторовский музей

Общество, 18:44 29 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Постоянная экспозиция "Ялуторовское купечество на службе Отечеству" работает в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске. Выставка представлена в виде купеческой гостиной с мебелью, предметами быта и интерьера конца XIX — начала XX века.

В середине XIX века появляется новый тип мебели — диваны, причем различных форм: двусторонние, угловые, круглые. Диван, представленный в экспозиции, был передан в фонды музея потомицей ялуторовского купца второй гильдии Ивана Семеновича Мясникова.

Буфет стиля модерн конца XIX начала XX веков занимает достойное место в музейном интерьере. Предмет мебели был куплен на торгах в Тобольске в 1947-1948 годах, по легенде там продавалась мебель, принадлежавшая семье императора Николая II, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# музеи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:36 29.11.2025Семьи 12 национальностей стали участниками интерактивной программы в Тюмени
20:02 29.11.2025Грантовый проект о культуре разных национальностей реализовали в Тюменской области
18:44 29.11.2025С интерьерами купеческой гостиной знакомит ялуторовский музей
17:15 29.11.2025Педагог из Тюмени отмечена на всероссийском конкурсе советников директора по воспитанию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора