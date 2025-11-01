С интерьерами купеческой гостиной знакомит ялуторовский музей

Постоянная экспозиция "Ялуторовское купечество на службе Отечеству" работает в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске. Выставка представлена в виде купеческой гостиной с мебелью, предметами быта и интерьера конца XIX — начала XX века.

В середине XIX века появляется новый тип мебели — диваны, причем различных форм: двусторонние, угловые, круглые. Диван, представленный в экспозиции, был передан в фонды музея потомицей ялуторовского купца второй гильдии Ивана Семеновича Мясникова.

Буфет стиля модерн конца XIX начала XX веков занимает достойное место в музейном интерьере. Предмет мебели был куплен на торгах в Тобольске в 1947-1948 годах, по легенде там продавалась мебель, принадлежавшая семье императора Николая II, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

