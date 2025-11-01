Около 500 молодых тюменцев собрал городской форум "Мост"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Форум тюменской молодежи "Мост" стартовал в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 28 ноября. Участниками стали около 500 школьников, студентов и молодых специалистов региона.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Форум существует уже более 10 лет, и я уверен, что у него большая перспектива с точки зрения развития. Это и увеличение площадок, и вовлечение еще большего количества ребят. Сегодня будут лекции, интерактивы. На самом деле для вас представлено огромное разнообразие возможностей. Пусть сегодняшний день будет максимально плодотворным, желаю всем познакомиться, поделиться идеями и практиками, получить интересную информацию от спикеров. Я также выступлю спикером и расскажу о современных возможностях для молодёжи в регионе", — отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Всего на форуме работает шесть площадок. Среди них "Ярмарка молодежных сообществ", "Служение Отечеству", "Предпринимательство", "Диалог", "Медиа", "Будущее". Эксперты делятся с участниками практическим применением искусственного интеллекта в образовании, рассказывают, как перестать сомневаться и поднять цены на свой продукт, как придумать идею. Пройдут и презентация проекта "Профразвитие" от платформы "Россия - страна возможностей", тренинг по командообразованию, стратегическая сессия по развитию молодежной политики Тюмени на 2026 год и многое другое.

"Это классная площадка, чтобы обзавестись новыми знакомыми и попробовать себя в различных сферах. Изначально пришла сюда, чтобы поддержать нашего спикера из международного клуба дружбы, но, возможно, вступлю еще в какое-нибудь новое молодежное объединение", — заявила десятиклассница школы № 13 Наталья Носорева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Форум продлится до 21 часа на двух площадках - в музее Словцова и молодежной резиденции "Башня", где наградят победителей конкурса "Молодёжные лидеры Тюмени" и других активных тюменцев.

Возрастное ограничение: 12+

Виктория Макарова