  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
  • USD78,2503
    EUR90,7880
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-восточный

Около 500 молодых тюменцев собрал городской форум "Мост"

Общество, 15:15 28 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Форум тюменской молодежи "Мост" стартовал в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 28 ноября. Участниками стали около 500 школьников, студентов и молодых специалистов региона.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Форум существует уже более 10 лет, и я уверен, что у него большая перспектива с точки зрения развития. Это и увеличение площадок, и вовлечение еще большего количества ребят. Сегодня будут лекции, интерактивы. На самом деле для вас представлено огромное разнообразие возможностей. Пусть сегодняшний день будет максимально плодотворным, желаю всем познакомиться, поделиться идеями и практиками, получить интересную информацию от спикеров. Я также выступлю спикером и расскажу о современных возможностях для молодёжи в регионе", — отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Всего на форуме работает шесть площадок. Среди них "Ярмарка молодежных сообществ", "Служение Отечеству", "Предпринимательство", "Диалог", "Медиа", "Будущее". Эксперты делятся с участниками практическим применением искусственного интеллекта в образовании, рассказывают, как перестать сомневаться и поднять цены на свой продукт, как придумать идею. Пройдут и презентация проекта "Профразвитие" от платформы "Россия - страна возможностей", тренинг по командообразованию, стратегическая сессия по развитию молодежной политики Тюмени на 2026 год и многое другое.

"Это классная площадка, чтобы обзавестись новыми знакомыми и попробовать себя в различных сферах. Изначально пришла сюда, чтобы поддержать нашего спикера из международного клуба дружбы, но, возможно, вступлю еще в какое-нибудь новое молодежное объединение", — заявила десятиклассница школы № 13 Наталья Носорева.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Форум продлится до 21 часа на двух площадках - в музее Словцова и молодежной резиденции "Башня", где наградят победителей конкурса "Молодёжные лидеры Тюмени" и других активных тюменцев.

Возрастное ограничение: 12+

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Дяченко , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 28.11.2025Именем участника СВО Жаната Алимова предлагают назвать одну из улиц Тюмени
16:00 28.11.2025Туроператоры из Китая посетят Тюменскую область
15:59 28.11.2025Тюменские студенты-медики организуют для земляков мобильную стоматологию
15:48 28.11.2025Четыре земских доктора приступили к работе в Ярковском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора