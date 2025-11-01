  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
29 семей Тюменской области поборются за выход в финал конкурса "Это у нас семейное"

Общество, 19:07 28 ноября 2025

пресс-служба конкурса "Это у нас семейное" | Фото: пресс-служба конкурса "Это у нас семейное"

29 семей из Тюменской области участвуют в окружном полуфинале конкурса "Это у нас семейное". Всего за выход в финал поборются 155 семей Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба конкурса.

"В Екатеринбурге стартовал полуфинал конкурса, объединивший 155 семей Урала – а это 835 человек. Мы гордимся возможностью познакомиться с уникальными династиями: здесь и пекари, и врачи, и целые поколения строителей, педагогов. Особенно трогательно, что некоторые семьи бережно хранят свою историю, создавая семейные книги. Уверен, что время конкурса станет для всех источником ярких эмоций, доброго общения и подарит новых друзей"", – отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Церемония награждения пройдет 29 ноября, на которой назовут имена семей-победителей полуфинала. Победители полуфиналов отправятся на финал конкурса, который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве. Главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Добавим, окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" проходят с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Следующий очный полуфинал состоится в Новосибирске – для участников из СФО. Всего на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировались 726 тыс. 191 человек, это 196 тыс.576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. В 2025 году конкурс "Это у нас семейное" стал частью национального проекта "Семья".

# конкурсы , национальный проект Семья , нацпроекты

