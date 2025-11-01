Александр Поварницын из Тюмени стал призером Кубка России по биатлону

Второе место в спринтерской гонке на Кубке России по биатлону занял тюменский спортсмен Александр Поварницын. Первый этап состязаний проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.

"Он уступил победителю лишь считанные секунды — это яркое начало зимнего спортивного сезона", — отметили в Центре спортивной подготовки.

Второй этап Кубка состоится в Тюмени в декабре, третий этап — в январе в Дёмино. Завершатся состязания в Златоусте в марте 2026 года.