  • 29 ноября 202529.11.2025суббота
  • USD78,2284
    EUR90,8190
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер юго-западный

Александр Поварницын из Тюмени стал призером Кубка России по биатлону

Спорт, 16:06 29 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Второе место в спринтерской гонке на Кубке России по биатлону занял тюменский спортсмен Александр Поварницын. Первый этап состязаний проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.

"Он уступил победителю лишь считанные секунды — это яркое начало зимнего спортивного сезона", — отметили в Центре спортивной подготовки.

Второй этап Кубка состоится в Тюмени в декабре, третий этап — в январе в Дёмино. Завершатся состязания в Златоусте в марте 2026 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# биатлон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:06 29.11.2025Александр Поварницын из Тюмени стал призером Кубка России по биатлону
14:31 29.11.2025МФК "Тюмень" выступит на Кубке лиги по мини-футболу
15:26 28.11.2025Областной турнир по гиревому спорту в Тюмени посвятят памяти героев
11:13 28.11.2025Тюменцы могут поучаствовать в областном конкурсе "Спортивная элита – 2025"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора