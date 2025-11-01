  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
Тюменских туристов просят быть внимательнее при покупке путевок

Общество, 10:31 30 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских туристов просят быть внимательнее при покупках путевок. Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предупреждают: в погоне за выгодными предложениями туристы часто становятся легкой добычей злоумышленников, сообщает tmn.aif.ru.

Наиболее уязвимыми, по словам специалистов, оказываются те, кто планирует поездки в последний момент или стремится к максимальной экономии, пренебрегая проверкой надёжности контрагентов. Профессор кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина подчёркивает: "Критическая оценка источников информации — фундаментальный принцип защиты. Мошенники активно используют поддельные сайты, фиктивные страницы в соцсетях и заманчивые предложения на площадках объявлений".

Ключевые риски связаны с бронированием жилья через онлайн-платформы, где создаются фальшивые объявления с привлекательными фотографиями несуществующих объектов. Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин предупреждает, что любые попытки перевести общение в мессенджеры или электронную почту для завершения сделки вне платформы должны расцениваться как тревожный сигнал. Эксперты настаивают на обязательной проверке туроператоров через единый федеральный реестр, изучении отзывов на независимых платформах и анализе юридических данных организации.

Особую опасность представляют предложения с ценами, намного ниже других. Для финансовой безопасности рекомендуется использовать защищённые методы платежей с возможностью оспаривания транзакций, включая банковские карты с технологией 3D Secure. Категорически не рекомендуется делать предоплату наличными без получения документов или переводить деньги на карты физических лиц.

Юридически грамотный турист должен тщательно изучать договорную документацию, обращать внимание на наличие печатей и подписей, проверять соответствие реквизитов данным из официальных реестров. Особую значимость приобретает страхование ответственности туроператора, которое позволит получить компенсацию через фонд персональной ответственности.

"Профессиональный поставщик туристических услуг всегда предоставит клиенту достаточно времени для принятия решения и охотно ответит на все вопросы", — резюмирует Надежда Капустина.

# мошенники , туристы

﻿
