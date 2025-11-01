44 художника представят свои работы на тюменском фестивале "Артчоус"
44 художника представят свои работы на фестивале современного искусства "Артчоус", который пройдет в "Конторе пароходства" 6 и 7 декабря. Кроме маркета гостей ждут лекции и мастер-классы, пишут организаторы.
В течение двух дней пройдут мастер-классы "Мозаика из стекла", "Создаем волшебный шар: магия 3D-моделирования". Жителей научат создавать обвесы, мультипликации и другое. Также пройдет лекции "От гэга до метафоры", "Почему художнику стоит заниматься печатной графикой", "Как искусство и кино эстетизировало телесную травму".
Кроме этого, состоится виниловый маркет и обменник.
Полная программа опубликована на сайте артчоус.рф.
Возрастное ограничение: 16+